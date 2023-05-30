США в поддержку Алиева

Госдепартамент США выступил с заявлением в канун ожидающихся в Кишиневе переговоров между Азербайджаном и Арменией, подтвердив готовность поддержать мирные усилия, передает Turan.

«Мы рады видеть, что переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются», - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Мэтью Миллера. «Как сказал госсекретарь Блинкен, мир на Южном Кавказе достижим», - добавил он.

Госдеп напомнил, что недавно выразил признательность премьер-министру Армении Николу Пашиняну за приверженность делу мира, и «мы приветствуем недавние замечания президента Алиева о рассмотрении вопроса об амнистии».

«Лидеры Армении и Азербайджана встретятся на этой неделе в Кишиневе с нашими европейскими партнерами, надеемся, это станет продуктивным шагом к решению вопросов за столом переговоров, а не с помощью насилия», — говорится в заявлении Госдепа.

Заявление также предостерегает от эскалации. «Агрессивная риторика может только увековечить насилие прошлого. Конструктивный диалог — как публичный, так и частный — может создать мир, возможности и надежду», — отметил Миллер.