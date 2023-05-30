По ее словам, на инаугурацию приедет большое число иностранных лидеров, а Путин совершит «отдельный и приватный визит», после чего республику посетит и Зеленский.

После инаугурации к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану планируют приехать его коллеги из России и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский, заявила корреспондент Hürriyet Ханде Фират со ссылкой на источники в эфире CNN Türk.

«В ходе этих визитов, которые Путин и Зеленский проведут один за другим, будут обсуждаться ход войны и зерновой коридор», — сказала Фират.

По словам журналистки, во время недавнего телефонного разговора Эрдогана с американским президентом Джо Байденом последний сказал, что не считает давление Запада на Турцию справедливым.

Дата инаугурации президента Эрдогана пока официально не объявлена. В пятницу президент Турции примет поздравления, проведя церемонию ужина в Бештепе с участием иностранных лидеров.

Турция не высылала приглашение Путину для участия в инаугурации, в этой стране нет практики участия зарубежных президентов в церемонии, говорили накануне в Кремле. Личная встреча «в какой-то перспективе тоже обязательно состоится», но «пока каких-то прикидок по времени нет».

Путин и Эрдоган созвонились 29 мая, российский президент во второй раз поздравил его с переизбранием. В тот же день Эрдоган поговорил с Зеленским, они обсудили конфликт в Украине и региональную проблематику.