США передали HIMARS террористам PПК в Сирии
США передали высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS террористам ОНС/РПК в Сирии. Об этом cообщает TRT Haber со ссылкой на военные источники.
Cогласно информации, HIMARS был переброшен на базу США в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии.
Отмечается, что США в первую очередь сотрудничали с ОНС (сирийское крыло РПК) на северо-востоке Сирии для борьбы с террористической группировкой ИГИЛ. С другой стороны, Турция решительно выступала против присутствия террористической группировки ОНС на севере Сирии. Анкара давно возражает против поддержки США ОНС, группы, которая представляет угрозу для Турции и терроризирует местных жителей, разрушая их дома. Под предлогом борьбы с ИГИЛ США проводят военную подготовку и оказывают военную поддержку террористам ОНС, несмотря на озабоченность своего союзника по НАТО.