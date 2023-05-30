Алиев: Азербайджан ждет хороших новостей с месторождения «Апшерон»

Высокопоставленные лица Евросоюза назвали Азербайджан надежным партнером, и это действительно так. Они также называют Азербайджан общеевропейским поставщиком газа, что тоже становится реальностью, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 11-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power в Бакинском Экспо-Центре.

«У нас есть источники для поставок до 20 млрд кубометров до 2027 года. Одним из них является наше крупное газовое месторождение «Шахдениз». Другим является газовое месторождение «Апшерон». Мы надеемся в ближайшем будущем получить хорошие новости с месторождения «Апшерон». Мы уже взаимодействуем с нашим стратегическим партнером ВР в рамках добычи так называемого глубинного газа с месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», и если все пойдет по плану, то первый газ будет добыт в конце следующего года», - отметил глава азербайджанского государства.

Президент Алиев также отметил, что «Южный газовый коридор» – наше совместное историческое достижение в виде интегрированной трубопроводной системы протяженностью 3 500 км, которая является важным инструментом обеспечения энергетической безопасности и диверсификации энергетики.

«Я много раз отмечал, что энергетическая безопасность заключается не только в диверсификации маршрутов, но и в диверсификации источников. В нашем случае это также и слаженная работа компаний, стран, международных финансовых институтов», - подчеркнул глава государства.