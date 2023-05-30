Кылычдароглу призывают уйти в отставку

Лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу начинает сталкиваться с резкой критикой внутри своей партии, его призывают уйти в отставку после поражения на выборах.

Как сообщается, Кылычдароглу не только проиграл Эрдогану с отрывом в 4%, но и не смог улучшить электоральную базу своей партии на парламентских выборах. Сделка с несколькими оппозиционными консервативными и исламистскими партиями позволила этим партиям получить 40 мест в парламенте, в результате чего число собственных депутатов партии кемалистов CHP в парламенте уменьшилось по сравнению с результатами выборов 2018 года, достигнув 129 (на 17 меньше, чем в 2018).

«Никто не должен пытаться представлять этот результат как успех. Мы столкнулись с полным провалом нашего лидера и партии», - заявил Акиф Хамзасеби, бывший заместитель председателя парламентской группы CHP.

Известный колумнист Фатих Алтайлы заявил, что «Кемалистская партия (CHP) либо лишится Кылычдароглу, либо лишится своего избирателя».

«В политическом табеле успеваемости Кылычдароглу также будет указано, что он несет прямую ответственность за избрание самого правого парламентского большинства в истории Турции», - заявил журналист Мехмет Йылмаз.