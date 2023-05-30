Алиев: Если все пойдет по графику...

Одним из важных событий 2022 года стал ввод в эксплуатацию газового интерконнектора Греция-Болгария, по которому Азербайджан стал поставлять газ и в Болгарию. Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 11-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power в Бакинском Экспо-Центре.

«Мы сейчас рассматриваем возможности, и я уверен, что скоро начнем поставлять газ через Болгарию и в соседние страны. И Румыния уже практически является частью формата нашего сотрудничества. Если все пойдет по графику и строительство всех интерконнекторов будет реализовано своевременно, то до конца года наш газ сможет достигнуть уже Венгрии и Сербии, что расширит географию наших поставок газа», - сказал глава азербайджанского государства.