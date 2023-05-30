В Азербайджане ожидаются дожди и жара

1 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Время от времени будет усиливаться северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-21°, днем - 23-28° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах вероятны ливни, грозы, град. Ночью и утром в некоторых горных районах туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью будет 15-20°, днем - 27-32° тепла, в горах ночью - 6-11°, днем - 13-18°, местами - 20-25° тепла.