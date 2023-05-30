Депутат пожаловался на комаров и предложил продать бездомных собак корейцам

В советское время проводились санитарные работы, дезинфицировали дома и сады, а сейчас этого не делается не только в районах, но и в Баку, заявил депутат Таир Керимли на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Депутат посетовал на тучи комаров, не дающих покоя жителям столицы: «Раньше комары появлялись после заката, сейчас они есть и днем. Это может привести к (эпидемии) малярии», - посетовал Керимли.

Он также затронул проблему уличных собак: «В Агсу и Исмаиллы дети не могут ходить в школу или детский сад из-за бродячих собак. Что с этими собаками делать, собрать и продать Корее, что ли? По улице невозможно передвигаться. В (поселке) Зиря был змеиный завод. Каждый год там собирали змеиный яд и продавали за границу. Сейчас ядовитые змеи расплодились, собираются в подвалах домов. Надо уделять этим вопросам внимание, как это было в советское время».