Обвинившая Байдена в изнасиловании сбежала в Москву: «Чувствую себя как дома»

Экс-помощница американского президента Джо Байдена Таре Рид, обвинившая его в домогательствах, заявила о побеге в Россию, где сообщила о намерении попросить гражданство РФ у президента Владимира Путина.

«Я надеюсь, что буду жить в безопасности здесь. Я очень благодарна моим друзьям в России, которые приняли меня с распростертыми руками. Мне нравится в Москве, я чувствую себя здесь как дома», — сказала Рид.

Она добавила, что решила уехать в Россию из-за «угроз убийством», которые она получила в этом году после того, как повторила свои обвинения в отношении Байдена и объявила о готовности дать показания под присягой в Конгрессе.

Депутат Госдумы России Мария Бутина пообещала обсудить возможность предоставления Таре Рид российского гражданства и попросить Путина «ускорить рассмотрение ее запроса». При этом от паспорта США американка отказываться не планирует.