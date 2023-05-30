Депутат призвал не экономить на соцпомощи

«Надо объединить комитеты Милли Меджлиса и создать единый комитет по надзору над бюджетом. Парламент должен полностью контролировать бюджет. Необходимо также подготовить серьезные предложения для повышения прозрачности. Не стоит ждать законопроектов от правительства, надо самим подготовить законопроект», - сказал он.

Гасангулиев добавил, что на фоне того, как люди сводят счеты с жизнью из-за социальных проблем, существуют нуждающиеся в помощи инвалиды войны и бедняки, правительство экономит деньги из госбюджета: «В то время как деньги, выделенные на соцзащиту, не расходуются, офицеры 5-6 лет стоят в очереди за жильем. Нераспределенные расходы составляют 8% бюджетных расходов, что вызывает беспокойство».