Верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада провел в мае секретные переговоры с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

По данным источника агентства, главной темой переговоров было урегулирование напряженности в отношениях с международным сообществом. Также, по данным агентства, среди других вопросов, поднятых шейхом Мохаммедом перед лидером талибов, был разговор о необходимости отменить запрет на образование девочек и трудоустройство женщин.

По мнению издания, эти события могут свидетельствовать о готовности властей Афганистана обсуждать пути, которые помогли бы покончить с изоляцией страны.



Отмечается, что встреча состоялась 12 мая в городе Кандагаре на юге Афганистана. По словам источника Reuters, администрация президента США Джо Байдена была проинформирована о переговорах и «координирует все вопросы, обсуждаемые» парой, включая продолжение диалога с талибами.