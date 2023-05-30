Сиявуш Новрузов призвал создавать не академии, а профтехучилища
Граждан Азербайджана волнуют проблемы в сфере профессионального обучения, заявил депутат Сиявуш Новрузов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
«Все министерства открывают академии, а не профтехучилища. В крупных городах Азербайджана мало профессиональных школ. Если их будет много, молодежь даже не будет поступать в институты. К вопросу профобразования надо относиться очень серьезно, каждому ведомству стоит поручить открыть одну профессиональную школу», - сказал депутат.