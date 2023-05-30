Сербская преступная группировка помогла Артему Уссу, сыну бывшего российского губернатора Красноярского края Александра Усса, уехать из Италии, где он ожидал экстрадиции в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник.

По данным источника издания, в процессе побега Усс как минимум один раз сменил автомобиль, а также пересек несколько границ.

Ранее итальянская Corriere della Sera сообщала, что Уссу помогли сбежать российские спецслужбы, а La Republica предполагала, что он уехал через Словению и Сербию, меняя машины. Сообщалось, что беглецу помогали не менее десяти человек, итальянские следователи уже установили личности некоторых из них.