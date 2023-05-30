Кто помог сбежать сыну российского экс-губернатора? Версия американцев
Сербская преступная группировка помогла Артему Уссу, сыну бывшего российского губернатора Красноярского края Александра Усса, уехать из Италии, где он ожидал экстрадиции в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник.
По данным источника издания, в процессе побега Усс как минимум один раз сменил автомобиль, а также пересек несколько границ.
Ранее итальянская Corriere della Sera сообщала, что Уссу помогли сбежать российские спецслужбы, а La Republica предполагала, что он уехал через Словению и Сербию, меняя машины. Сообщалось, что беглецу помогали не менее десяти человек, итальянские следователи уже установили личности некоторых из них.
Напомним, Артема Усса задержали в Италии в октябре 2022 года по запросу США, его обвиняют в контрабанде нефти, незаконном экспорте военных технологий и отмывании денег. В марте суд в Милане одобрил экстрадицию россиянина, а через несколько дней он сбежал из-под домашнего ареста. В начале апреля пресс-служба красноярского губернатора сообщила, что его сын вернулся в Россию. Позднее Александр Усс записал видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто поддерживал его сына, и в особенности президента России Владимира Путина. Позже в апреле Александр Усс объявил, что уходит в отставку с поста губернатора, поскольку «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне».