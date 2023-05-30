В здравоохранении Азербайджана используют опыт Израиля

14:20

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с министром внутренних дел и здравоохранения Государства Израиль Моше Арбелем. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что азербайджано-израильские связи основаны на исторически существующих между двумя народами традициях дружбы и уважения. Был отмечен вклад взаимных визитов на высшем уровне в сфере расширения связей между странами. «Дружеские отношения между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом вносят неоценимый вклад в развитие и укрепление тесного сотрудничества между нашими странами по многим направлениям», - добавил Теймур Мусаев.

В своем выступлении министр подчеркнул, что «План сотрудничества между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Государства Израиля в сфере здравоохранения и медицинской науки на 2023-2028 годы» является важной платформой для развития здравоохранения Азербайджана и Израиля на новом этапе. Было отмечено, что реализация Плана сотрудничества начнется в ближайшее время. Теймур Мусаев подчеркнул, что применение нанотехнологий и использование передовых smart-технологий в отечественном здравоохранении являются одними из основных целей министерства. По его словам, использование опыта Израиля как ведущей страны на мировом уровне по целенаправленному применению достижений ноу-хау в медицине и внедрению информационно-коммуникационных технологий в этой области окажет положительное влияние на модернизацию здравоохранения в Азербайджане. Министр здравоохранения Азербайджана также поблагодарил за помощь израильские бригады врачей, которые при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Фонда YAŞAT на регулярной основе приезжали в Баку для обследования и лечения азербайджанских военнослужащих, получивших ранения в ходе 44-дневной Отечественной войны. Выразив признательность за теплый прием и гостеприимство, министр внутренних дел и здравоохранения Государства Израиль подчеркнул, что дружеские связи между Азербайджаном и Израилем сложились как исторический факт: «Между нашими странами существуют глубокие культурно-исторические связи, дружба и гармония. Израиль был одной из первых стран, признавших суверенитет Азербайджана».