В здравоохранении Азербайджана используют опыт Израиля
В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с министром внутренних дел и здравоохранения Государства Израиль Моше Арбелем.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что азербайджано-израильские связи основаны на исторически существующих между двумя народами традициях дружбы и уважения. Был отмечен вклад взаимных визитов на высшем уровне в сфере расширения связей между странами.
«Дружеские отношения между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом вносят неоценимый вклад в развитие и укрепление тесного сотрудничества между нашими странами по многим направлениям», - добавил Теймур Мусаев.
В своем выступлении министр подчеркнул, что «План сотрудничества между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Государства Израиля в сфере здравоохранения и медицинской науки на 2023-2028 годы» является важной платформой для развития здравоохранения Азербайджана и Израиля на новом этапе. Было отмечено, что реализация Плана сотрудничества начнется в ближайшее время.
Теймур Мусаев подчеркнул, что применение нанотехнологий и использование передовых smart-технологий в отечественном здравоохранении являются одними из основных целей министерства. По его словам, использование опыта Израиля как ведущей страны на мировом уровне по целенаправленному применению достижений ноу-хау в медицине и внедрению информационно-коммуникационных технологий в этой области окажет положительное влияние на модернизацию здравоохранения в Азербайджане.
Министр здравоохранения Азербайджана также поблагодарил за помощь израильские бригады врачей, которые при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Фонда YAŞAT на регулярной основе приезжали в Баку для обследования и лечения азербайджанских военнослужащих, получивших ранения в ходе 44-дневной Отечественной войны.
Выразив признательность за теплый прием и гостеприимство, министр внутренних дел и здравоохранения Государства Израиль подчеркнул, что дружеские связи между Азербайджаном и Израилем сложились как исторический факт: «Между нашими странами существуют глубокие культурно-исторические связи, дружба и гармония. Израиль был одной из первых стран, признавших суверенитет Азербайджана».
Моше Арбель также отметил высокий уровень сотрудничества между странами в области здравоохранения и медицинской науки: «Кроме того, Университет имени Бен-Гуриона и Медицинский центр «Сорока» активно сотрудничают с Азербайджанским медицинским университетом».
В завершение израильский министр выразил надежду, что сотрудничество между министерствами здравоохранения двух стран будет продолжено на новом уровне.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по совершенствованию процесса подготовки медицинских кадров, налаживанию сотрудничества по внедрению цифровизации систем здравоохранения, организации тренингов для специалистов в сфере генетики и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.