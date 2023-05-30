В Азербайджане сокращаются расходы на ЖКХ, культуру и спорт

Отчисления из госбюджета Азербайджана на 2023 год, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, сокращены на 2,7 млн манатов, или 0,8% - с 350,683 млн манатов до 347,983 млн манатов, следует из законопроекта о внесении изменений в закон «О государственном бюджете на 2023 год».

В то же время, согласно документу, отчисления, связанные с культурой, искусством, информацией, физической культурой, молодежной политикой и другой подобной деятельностью, сокращены на 10,879 млн манатов, или 1,9% - с 561,709 млн манатов до 550,83 млн манатов.