«Тревожно»: Кремль обеспокоен ситуацией в Белгороде

Власти России принимают меры в связи с продолжающимися обстрелами Белгородской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

"Мы действительно обеспокоены этой ситуацией, там продолжаются обстрелы гражданских объектов. Ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры", - сказал представитель Кремля.

"Кстати, ни одного слова осуждения ни от одной страны, которая относится к коллективному Западу, мы не услышали до сих пор", - отметил Песков.