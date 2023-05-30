США предупреждают пророссийского лидера Додика

Два бомбардировщика ВВС США В-1В Lancer пролетели на низкой высоте над Сараево и несколькими другими боснийскими городами на фоне продолжающихся угроз сепаратизма со стороны пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика, об этом сообщает «Голос Америки».

Cамолеты также приняли участие в совместном военном мероприятии с многонациональной армией Боснии и Герцеговины и спецназом армии США в городе Тузла на северо-востоке страны.

Как заявил посол США в этой балканской стране Майкл Мерфи, полеты стали демонстрацией «твердой приверженности суверенитету и территориальной целостности» Боснии и Герцеговины. Дипломат добавил, что США «сохранят непоколебимую преданность» отношениям с боснийскими вооруженными силами «в условиях политической стабильности внутри Боснии и острой угрозы со стороны злонамеренных субъектов за пределами» страны.