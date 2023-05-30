Депутат назвал тяжелой ситуацию с наркоманией в стране

В Азербайджане в школах, рассчитанных на тысячу учащихся, учатся 2500 детей, что негативно сказывается на качестве образования, приводит к росту необразованных людей в стране, заявил депутат Фазиль Мустафа на заседании Милли Меджлиса.

По словам депутата, в прошлом году на лечение психических больных и наркозависимых лиц было выделено почти 24 млн манатов, но это не снижает проблему наркозависимости: «В вопросе наркомании сложилась тяжелая ситуация, на это необходимо выделить больше средств. Подавляющее большинство заключенных в тюрьмах попали туда за преступления, связанные с наркотиками».