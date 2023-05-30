McDonald’s порадовал детей, страдающих талассемией и гемофилией фото
В преддверии Международного дня защиты детей, ежегодно отмечаемого 1 июня, компания McDonald’s Azərbaycan организовала праздник для детей, страдающих талассемией и гемофилией.
В мероприятии, прошедшем в ресторане McDonald’s, расположенном в торговом центре Dəniz Mall, приняли участие более 100 детей, для них была организована насыщенная развлекательная программа.
Сначала дети пообедали в ресторане, затем отправились в детский развлекательный центр, где приняли участие в различных играх.
В ходе мероприятия дети встретились с автором многочисленных детских книг, заслуженным артистом Азербайджана Бахрамом Багирзаде. Б.Багирзаде пообщался с юными читателями и подарил каждому из них свои книги.
По завершении праздника детям от имени компании McDonald’s вручили различные подарки – развивающие игры и канцелярские принадлежности.
Праздник прошел в веселой атмосфере, доставил его участникам множество положительных эмоций.
Отметим, что корпоративная социальная ответственность является неотъемлемой частью корпоративной философии McDonald’s. За 23 года деятельности McDonald’s в Азербайджане компанией реализовано большое количество разнообразных благотворительных проектов, включая помощь детским домам, фондам медицинской помощи и спортивным мероприятиям.
Компания верит, что вместе мы можем помочь детям, оказавшимся в непростой ситуации, сделав их мир добрее и красочнее.