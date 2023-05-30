В преддверии Международного дня защиты детей, ежегодно отмечаемого 1 июня, компания McDonald’s Azərbaycan организовала праздник для детей, страдающих талассемией и гемофилией.

В мероприятии, прошедшем в ресторане McDonald’s, расположенном в торговом центре Dəniz Mall, приняли участие более 100 детей, для них была организована насыщенная развлекательная программа.

Сначала дети пообедали в ресторане, затем отправились в детский развлекательный центр, где приняли участие в различных играх.

В ходе мероприятия дети встретились с автором многочисленных детских книг, заслуженным артистом Азербайджана Бахрамом Багирзаде. Б.Багирзаде пообщался с юными читателями и подарил каждому из них свои книги.