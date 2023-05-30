Оверчук: Азербайджан и Армения близки к согласию в вопросе железной дороги в Нахчыван

В самое ближайшее время пройдет новая встреча трехсторонней рабочей группы России, Азербайджана и Армении, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

По его словам, сегодня достигнута договоренность, что встреча этой рабочей группы "состоится в самое ближайшее время".

"Вопросы, которые будут рассматриваться, касаются технических деталей, связанных с модальностью пересечения границы между Азербайджаном и Арменией. Речь идет о том, что на этой границе будет паспортный, таможенный и все иные виды контроля, которые существуют на международных границах", - сказал Оверчук.

Он отметил, что стороны "сегодня очень близко подошли к тому, чтобы говорить о том, что мы можем восстановить железнодорожное сообщение" между западными районами Азербайджана и Нахчываном.