Германия закрывает российские консульства

Берлин аннулировал разрешение на деятельность четырех из 5 консульств России на территории страны, сообщили в МИД Германии.

До конца года России разрешено продолжить работу только посольства в Берлине и еще одного из пяти генконсульств (Бонн, Франкфурт, Гамбург, Лейпциг или Мюнхен).

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Россия объявила о новом верхнем рубеже в 350 немецких дипломатов, поэтому операции генеральных консульств Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске должны быть прекращены. Продолжат работать только посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге.