Депутат о самообмане: мы не производим, а собираем автомобили

Напомним, что парламент Азербайджана планирует принять поправки к налоговому кодексу об освобождении от НДС на 10 лет сделок, в рамках которых осуществляются продажи легковых автомобилей азербайджанского производства. Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 мая.

Парламентарий пояснил, что о полноценном производстве автомобилей в Азербайджане говорить не приходится, ведь автомобили в нашей стране просто собираются из зарубежных запчастей.

«Чтобы говорить о полноценном производстве, нужно изготавливать хотя бы 30 процентов деталей, а не привозить готовые салон, двигатель и шины, собирать их вместе и устанавливать на все это двери. По сути, закон направлен на обеспечение дополнительного дохода для занятых в этой сфере. К тому же импорт в Азербайджан неуклонно увеличивается. Привозят холодильники, кондиционеры и другую подобную продукцию. С какой стати предоставлять льготы только автоиндустрии? Ведь речь идет даже не про оборонно-промышленный комплекс. В целом же, конечно, очень хотелось бы, чтобы в Азербайджане не собирали, а действительно производили автомобили».

По мнению Гасангулиева, для создания полноценной автомобильной промышленности Азербайджану необходимо заключать соглашения с развитыми странами. Нынешняя же ситуация в этой области оставляет желать лучшего.

«Вот мы открыли предприятие совместно с Ираном в Нефтчале. Качество производимых автомобилей довольно низкое, они быстро ломаются. Но некоторым госпредприятиям приходится эти автомобили закупать. И таким образом неэффективно расходуются бюджетные средства».