Макрон предложил Зеленскому провести мирный саммит

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным источников издания, с аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция.

"Зеленский ранее в этом году попросил Макрона помочь ему с международными связями с такими лидерами, как председатель КНР Си Цзиньпин... Переговоры позже переросли в планы по организации конференции... Макрон предложил провести конференцию в Париже, также ее предложили провести Дания и Швеция", - сообщили дипломаты.

Сообщается, что встреча может состояться перед саммитом НАТО в июле, будут приглашены президент США Джо Байден и другие лидеры ведущих стран-членов альянса.