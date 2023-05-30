Неудачи азербайджанского таэквондо на чемпионате мира в Баку продолжаются

В Баку проходит третий день чемпионата мира по таэквондо. Увы, азербайджанские таэквондисты и сегодня остались без медалей.

Все трое представителей нашей страны проиграли в 1/8 финала. Талех Сулейманов (87 кг) после победы над бельгийцем Мануэлем Полле уступил американцу Майклу Родригесу.

Алескер Алиев (80 кг) начал день с победы над сенегальцем Абабакаром Сумаром, но затем не смог справиться с колумбийцем Мигелем Трейосом.

Не смогла добраться до четвертьфинальной стадии и Патимат Абакарова (49 кг). После победы над Чиной Мураками из Японии Абакарова уступила казахстанской спортсменке Ботакоз Капановой.

Напомним, что и в первые два дня соревнований азербайджанские таэквондисты терпели фиаско. Джавад Агаев (68 кг), Гашим Магомедов (58 кг) и Фарида Азизова (67 кг) не добрались даже до 1/8 финала.

В оставшиеся дни на даянг выйдут Сайяд Дадашев (54 кг), Ханоглан Керимов (63 кг), Эльтадж Гафаров (74 кг), Хамидрза Бадриалиабади (свыше 87 кг), Миная Акперова (46 кг), Самаррух Османова (53 кг) и Фатима Меджидова (62 кг).

Чемпионат мира, в котором принимают участие 145 стран, продлится до 4 июня.