Китай угрожает США

Вооруженные силы (ВС) Китая предупреждают Пентагон о возможных неблагоприятных для США последствиях в связи с противозаконным появлением американских военных самолетов над Южно-Китайским морем. Об этом заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Чжан Наньдун.

По словам Чжан Наньдуна, Вашингтон должен "воспрепятствовать возникновению внештатных ситуаций" в регионе.

"Мы решительно настаиваем, чтобы американская сторона воздержалась от любых действий ВС на море и в воздушном пространстве, - подчеркнул он, комментируя появление самолета-разведчика США RC-135 над Южно-Китайским морем. - В противном случае Соединенные Штаты сами понесут ответственность за последствия".