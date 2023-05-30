Эксперт: В Грузии больше мобильных операторов, чем в Азербайджане
Отсутствие конкуренции на рынке мобильной связи Азербайджана объясняется небольшим числом операторов, заявил азербайджанским СМИ член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Айдын Гусейнов.
По словам Гусейнова, в настоящее время обсуждается новый закон о сетях мобильной связи наряду с подготовкой закона о космической деятельности.
Депутат считает, что за счет усиления нормативно-правовых мер и увеличения числа операторов мобильной связи цены можно сделать более доступными на основе принципов спроса и предложения.
Экономист Натиг Джафарли же заявил, что рынок состоит из трех мобильных операторов, работающих по идентичным правилам, предложениям, тарифам и подходам.
Джафарли отметил, что единственное различие между мобильными операторами в Азербайджане заключается в качестве покрытия сети в различных регионах, что порождает ограниченную конкуренцию.
По словам экономиста, если бы рынок регулировался в соответствии с законом, цены также регулировались бы соответствующе. Согласно закону, если компания занимает долю рынка, превышающую одну треть, государственные органы имеют право вмешиваться и участвовать в регулировании тарифов.
В качестве альтернативы, считает эксперт, власти могли бы открыть рынок мобильной связи как для местных, так и для иностранных операторов, создав конкурентную среду, которая повлияла бы на регулирование цен.
Сравнивая ситуацию с Грузией, где население вдвое меньше, чем в Азербайджане, Джафарли подчеркнул, что в Грузии больше мобильных операторов, в связи с чем абоненты имеют более широкий выбор, а операторы вынуждены предоставлять скидки.