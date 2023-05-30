Эксперт: В Грузии больше мобильных операторов, чем в Азербайджане

Отсутствие конкуренции на рынке мобильной связи Азербайджана объясняется небольшим числом операторов, заявил азербайджанским СМИ член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Айдын Гусейнов.

По словам Гусейнова, в настоящее время обсуждается новый закон о сетях мобильной связи наряду с подготовкой закона о космической деятельности.

Депутат считает, что за счет усиления нормативно-правовых мер и увеличения числа операторов мобильной связи цены можно сделать более доступными на основе принципов спроса и предложения.

Экономист Натиг Джафарли же заявил, что рынок состоит из трех мобильных операторов, работающих по идентичным правилам, предложениям, тарифам и подходам.