Пашинян пообещал американцам… Почему армянский премьер-министр давит на Путина? главное на этот час

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Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана привело к началу новой волны нападок на армянского лидера. Однако новые обвинения еще не достигли масштабов, которые могли бы всерьез пошатнуть власть Пашиняна.

Такое мнение в интервью армянскому изданию The Mirror Spectator, базирующемуся в США, выразил Артем Тоноян, профессор глобалистики американского университета Хэмлайн.

По его мнению, армянский премьер не случайно сделал подобное заявление в преддверии встречи в Москве: Пашинян хотел дать понять Путину, что на переговорах при посредничестве Запада были достигнуты конкретные договоренности.

Поворот Пашиняна на Запад все же не защитит Армению от новых бедствий

Эксперт напомнил, что Пашинян не впервые говорит о признании территориальной целостности Азербайджана: такие заявления он делал и раньше.

«Это не в новинку, - сказал Тоноян. - Пашинян и окружающие его люди давно об этом говорят. Впервые подобная договоренность была достигнута год назад на встрече в Праге, но конкретную цифру, отражающую площадь территории страны, Пашинян назвал впервые. Важнейшим толчком к этому стали четырехдневные переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. Я считаю, что они достигли определенной договоренности о признании территориальной целостности. А официальные лица США поприветствовали эту договоренность».

Профессор напомнил, что после переговоров министров иностранных дел в Вашингтоне Никол Пашинян и Ильхам Алиев встретились в Брюсселе в присутствии главы Совета Европейского союза Шарля Мишеля. Именно после этой встречи армянская сторона заговорила о территории площадью в 86 600 квадратных километров; иными словами, Ереван официально признал бывший Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Артем Тоноян считает, что геополитическое значение и авторитет Азербайджана в регионе велики как в глазах Запада, так и в глазах России, и Ереван в этом отношении не может конкурировать с Баку

Позже Пашинян официально заявил об этом на пресс-конференции, состоявшейся в Ереване накануне запланированных переговоров в Москве при посредничестве президента России Владимира Путина.

Артем Тоноян считает, что Пашинян выбрал московскую встречу для подобных заявлений неслучайно.

«Пашинян пообещал американцам сделать эти заявления, причем незадолго до визита в Москву. Это еще один метод, используемый Пашиняном для давления на Путина и принуждения его к решению вопроса, связанного с Лачинским коридором. Интересно, что после этих заявлений Пашиняна Армению посетили представители Великобритании, США и НАТО», - отметил Тоноян.

«Я думаю, что Пашинян желает отделения Армении от России. Полагаю, что это часть его игры. Я не знаю, насколько это разумно, но именно так это и происходит», — добавил эксперт.

Конечная цель, по мнению профессора, заключается в сокращении сферы влияния Москвы на Южном Кавказе, ведь сейчас Армения осталась единственной страной в регионе, зависящей от России и российской помощи.

Цель Запада - выдворить Россию из региона

«Пашинян всегда верил в то, что многие проблемы Армении связаны с ее тесными и запутанными связями с Россией. Кто-то может сказать, что у него есть русофобские наклонности. Он хочет, чтобы Армения вышла из орбиты России, и это цена, которую он готов заплатить. Но я не уверен, что это та цена, которую должен заплатить армянский народ», - заявил Тоноян.

Иммигрировавший в США армянский профессор подчеркнул, что на Западе хотят прекращения конфликта между Азербайджаном и Арменией, чтобы ослабить роль России на Южном Кавказе. Он добавил также, что геополитическое значение и авторитет Азербайджана в регионе велики как в глазах Запада, так и в глазах России, и Ереван в этом отношении не может конкурировать с Баку.

В итоге Тоноян резюмирует, что поворот Пашиняна на Запад все же не защитит Армению от новых бедствий.