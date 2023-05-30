Отдел информации 16:46

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана привело к началу новой волны нападок на армянского лидера. Однако новые обвинения еще не достигли масштабов, которые могли бы всерьез пошатнуть власть Пашиняна. Такое мнение в интервью армянскому изданию The Mirror Spectator, базирующемуся в США, выразил Артем Тоноян, профессор глобалистики американского университета Хэмлайн. По его мнению, армянский премьер не случайно сделал подобное заявление в преддверии встречи в Москве: Пашинян хотел дать понять Путину, что на переговорах при посредничестве Запада были достигнуты конкретные договоренности.

Эксперт напомнил, что Пашинян не впервые говорит о признании территориальной целостности Азербайджана: такие заявления он делал и раньше. «Это не в новинку, - сказал Тоноян. - Пашинян и окружающие его люди давно об этом говорят. Впервые подобная договоренность была достигнута год назад на встрече в Праге, но конкретную цифру, отражающую площадь территории страны, Пашинян назвал впервые. Важнейшим толчком к этому стали четырехдневные переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. Я считаю, что они достигли определенной договоренности о признании территориальной целостности. А официальные лица США поприветствовали эту договоренность». Профессор напомнил, что после переговоров министров иностранных дел в Вашингтоне Никол Пашинян и Ильхам Алиев встретились в Брюсселе в присутствии главы Совета Европейского союза Шарля Мишеля. Именно после этой встречи армянская сторона заговорила о территории площадью в 86 600 квадратных километров; иными словами, Ереван официально признал бывший Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Позже Пашинян официально заявил об этом на пресс-конференции, состоявшейся в Ереване накануне запланированных переговоров в Москве при посредничестве президента России Владимира Путина. Артем Тоноян считает, что Пашинян выбрал московскую встречу для подобных заявлений неслучайно. «Пашинян пообещал американцам сделать эти заявления, причем незадолго до визита в Москву. Это еще один метод, используемый Пашиняном для давления на Путина и принуждения его к решению вопроса, связанного с Лачинским коридором. Интересно, что после этих заявлений Пашиняна Армению посетили представители Великобритании, США и НАТО», - отметил Тоноян. «Я думаю, что Пашинян желает отделения Армении от России. Полагаю, что это часть его игры. Я не знаю, насколько это разумно, но именно так это и происходит», — добавил эксперт. Конечная цель, по мнению профессора, заключается в сокращении сферы влияния Москвы на Южном Кавказе, ведь сейчас Армения осталась единственной страной в регионе, зависящей от России и российской помощи.