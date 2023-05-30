В США назвали сроки начала контрнаступления ВСУ

Украина собирается перейти в наступление летом 2023 года, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

"США хотят, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом... Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем в Украину в течение лета, в том числе в очень недалеком будущем", - сказал он.



Отвечая на вопрос, знают ли в США более конкретные сроки начала наступления, Кирби ответил, что американские военные "находятся в контакте" с украинскими коллегами с самого начала планирования.