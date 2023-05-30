Лавров ответил послу США: «Знай свое место, не лезь»

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на слова посла США в ЮАР Рубена Бриджети насчет поставок оружия в Россию, сообщают российские СМИ.

Лавров заявил, что посол США в ЮАР должен знать свое место и не лезть в отношения Москвы и Претории.

«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо, в общем-то, знать свое место и не лезть в чужие дела. Американским послам, наверное, все-таки лучше заняться своим имиджем в глазах зарубежной публики», — сказал Лавров.