Депутат предложил снизить пенсионный возраст

Во всех странах СНГ пенсионный возраст ниже, чем в Азербайджане - от 57 до 63 лет, заявил депутат Таир Керимли на заседании Милли Меджлиса.

«Почему у нас пенсионный возраст выше? Почему мы первые там, где это вредит народу? Предлагаю снизить пенсионный возраст для мужчин до 62, а для женщин до 59 лет. Для тех, у кого трое детей, установить пенсионный возраст в 55 лет, у кого пятеро детей - в 50 лет», - сказал Керимли.