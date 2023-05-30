Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе 1 июня, сообщает Politico со ссылкой на трех чиновников, участвующих в подготовке саммита.

Отмечается, что президент Турции должен объявить состав нового Кабинета министров в пятницу, 2 июня, а на следующий день запланирована его инаугурация.

На саммит ЕПС приглашены лидеры 40 стран Европы, в том числе 27 стран ЕС, Великобритании, Турции и шести стран Западных Балкан.