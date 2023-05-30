Президент России Владимир Путин едва не попал под атаку дронов в подмосковной резиденции «Ново-Огарево», пишет The Moscow Times.

По словам источника издания, Путин был поднят рано утром службой безопасности из-за воздушной угрозы. Дроны едва не ударили по второй столичной резиденции российского президента, причем, в момент, когда тот находился в ней.

Системы ПВО обезвредили беспилотники, когда тем оставалось около 6-10 км до резиденции Путина.