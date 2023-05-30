Россия четверых крымских татар отправила надолго за решетку

Все осужденные проведут первые четыре года заключения в тюрьме.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор четверым крымско-татарским активистам. «Крымская солидарность» сообщает, что Джеббара Бекирова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, Рустема Мурасова, Завура Абдуллаева и Рустема Таирова — к 12 годам.

Бекирова, Мурасова, Абдуллаева и Таирова задержали в августе 2021 года после очередной серии обысков в домах крымских татар. Им предъявили обвинения по статьям 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности террористической организации») и 278 (приготовление к насильственному захвату власти) УК РФ. Тогда же был арестован имам Раиф Февзиев, которого судили отдельно. В январе его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

После аннексии Крыма российские власти стали обвинять крымско-татарских активистов в связях с исламской партией «Хизб ут-Тахрир», которая признана в РФ террористической. В Украине деятельность партии разрешена.