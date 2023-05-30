Эти нефтегазовые месторождения, расположенные на восточном берегу реки Евфрат, находятся под контролем поддерживаемых США «Сирийских демократических сил» в так называемом сирийском Курдистане, и часто подвергаются нападениям со стороны иранских прокси.

Турецкие источники сообщают, что РЗСО были перемещены из провинции Хасеке в район нефтяного месторождения Омар и газового месторождения Конико.

Американские военные перебросили на свои базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор реактивные системы залпового огня HIMARS.

Источники сообщают, что размещение американской армией комплексов HIMARS в вышеуказанных локациях направлено именно на нанесение ударов по проиранским силам. Ранее сообщалось, что США с этой целью направили на Ближний Восток две эскадрильи штурмовиков А-10, вооруженных противобункерными бомбами.

Также американские военные недавно провели обучение боевиков РПК/ОНС (входят в состав «Сирийских демократических сил»), охраняющих газовое месторождение Конико в Дейр-эз-Зоре. Теперь боевики смогут использовать танки и противотанковые ракеты TOW.

По другим данным, США строят еще одну военную базу недалеко от города Ракка, чтобы усилить свое военное присутствие в Сирии.