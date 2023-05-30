США усиленно вооружают сирийский Курдистан наш обзор
Американские военные перебросили на свои базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор реактивные системы залпового огня HIMARS.
Турецкие источники сообщают, что РЗСО были перемещены из провинции Хасеке в район нефтяного месторождения Омар и газового месторождения Конико.
Эти нефтегазовые месторождения, расположенные на восточном берегу реки Евфрат, находятся под контролем поддерживаемых США «Сирийских демократических сил» в так называемом сирийском Курдистане, и часто подвергаются нападениям со стороны иранских прокси.
Источники сообщают, что размещение американской армией комплексов HIMARS в вышеуказанных локациях направлено именно на нанесение ударов по проиранским силам. Ранее сообщалось, что США с этой целью направили на Ближний Восток две эскадрильи штурмовиков А-10, вооруженных противобункерными бомбами.
Также американские военные недавно провели обучение боевиков РПК/ОНС (входят в состав «Сирийских демократических сил»), охраняющих газовое месторождение Конико в Дейр-эз-Зоре. Теперь боевики смогут использовать танки и противотанковые ракеты TOW.
По другим данным, США строят еще одну военную базу недалеко от города Ракка, чтобы усилить свое военное присутствие в Сирии.
Наращивание военных сил Вашингтона в регионе и усиление поддержки курдов происходит на фоне восстановления Башаром Асадом связей с арабскими странами. Напомним, разрыв отношений произошел почти 12 лет назад. Как сообщалось ранее, уже было восстановлено членство Сирии в Лиге арабских государств, а сам Асад на днях принял участие в саммите данной организации, проходившем в Эр-Рияде. На прошлой неделе делегация Саудовской Аравии посетила Сирию, чтобы обсудить открытие посольства в Дамаске.