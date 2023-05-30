Вучич обратился к Эрдогану за помощью

Президент Сербии Александар Вучич в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обратился с просьбой оказать поддержку в вопросе стабилизации мира в регионе. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-службой сербского лидера заявлении.

«Президент Эрдоган интересовался текущей ситуацией в Косово, а президент Вучич проинформировал его о хронологии событий, которые привели к эскалации насилия против сербов. Он также попросил главу турецкого государства использовать репутацию и влияние своей страны для поддержания мира и стабильности в регионе», - приводит пресс-служба Вучича подробности разговора.

Сербская сторона указывает, что Вучич поздравил Эрдогана с победой на прошедших в Турции президентских выборах, «пожелав ему успешно вести страну по пути развития и в ходе этого срока».

«По этому поводу президент Вучич отметил, что Турция является чрезвычайно важным партнером для Сербии не только на двусторонней основе, но и на международной политической арене», - отмечает Белград.