Макрон: Решение Путина разбудило НАТО «сильнейшим электрошоком»
Президент Франции Эммануэль Макрон сравнил решение России вторгнуться в Украину с сильнейшим электрошоком для НАТО. Об этом он заявил на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе.
Во время выступления на мероприятии Макрон сказал, что «решение Владимира Путина разбудило альянс сильнейшим электрошоком».
Президент Франции также призвал Запад активизироваться и «всеми силами помочь Украине в проведении эффективного контрнаступления».
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