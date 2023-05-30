Макрон: Решение Путина разбудило НАТО «сильнейшим электрошоком»

Президент Франции Эммануэль Макрон сравнил решение России вторгнуться в Украину с сильнейшим электрошоком для НАТО. Об этом он заявил на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе.

Во время выступления на мероприятии Макрон сказал, что «решение Владимира Путина разбудило альянс сильнейшим электрошоком».

Президент Франции также призвал Запад активизироваться и «всеми силами помочь Украине в проведении эффективного контрнаступления».