Uber и Yango покидают Азербайджан? Заявление министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева

Тамилла Алиева, собкор 18:57

Водители такси, особенно те из них, кто работает с глобальными агрегаторами, жалуются на низкие заработки и тяжелую работу. К слову, жалуются также и пассажиры, недовольные низким качеством обслуживания, нарушением санитарно-гигиенических норм и грубостью таксистов. На фоне взаимно высказываемых недовольств в СМИ и социальных сетях ведутся жаркие дискуссии об ожидаемых реформах, в которых так нуждается сфера городского транспорта.

Ясность в сложившуюся ситуацию внес министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, заявивший, что в Баку количество такси на тысячу человек в 4-5 раз выше, чем в аналогичных мегаполисах, что превращает столицу Азербайджана в город с постоянными заторами и негативным экологическим фоном. По словам министра, переизбыток такси привел к тому, что бакинцы стали значительно меньше прибегать к услугам общественного транспорта. Так, в 2022 году количество пассажиров, пользующихся метро, снизилось по сравнению с допандемийным 2019 годом на 12 процентов, а автобусами – на 35 процентов. Доминирующее влияние на рынок услуг такси в столице оказало появление глобальных агрегаторов. В результате, очевидные пробелы в регулировании и недостаток контроля привели к нездоровой конкуренции среди агрегаторов и к значительному снижению качества услуг, оказываемых пассажирам. Положительно оценив вклад этих компаний в местный рынок с точки зрения конкуренции и электронизации услуг, Рашад Нагиев, тем не менее, обвинил агрегаторов в том, что, используя в своих интересах пробелы в законодательстве, они создают на рынке услуг негативную ситуацию, вызывающую недовольство как пассажиров, так и водителей.

«Такие компании как Bolt, Uber и Yango довольно часто не заключают с водителями трудовые договоры, - отметил министр. – В результате, таксисты порой вынуждены сидеть за рулем по 14-16 часов, получая при этом низкие доходы. Кроме того, агрегаторы грубо нарушают действующие в Азербайджане правовые нормы, связанные с защитой персональных данных граждан». Рашад Набиев напомнил, что с 2015 года в целях либерализации коммерческих перевозок было отменено требование о получении лицензии на осуществление автомобильным транспортом пассажирских и грузовых перевозок. С учетом этого, к таксомоторным паркам и компаниям-агрегаторам не предъявляются никаких требований, а даже минимальные пожелания пассажиров, связанные с культурой вождения и санитарно-гигиеническим состоянием транспортных средств, игнорируются. Что напрямую отражается на качестве обслуживания: согласно статистике, срок эксплуатации более 40 процентов работающих в стране такси составляет 15 лет, более 20 процентов автопарка Азербайджана составляют транспортные средства, выпущенные двадцать и более лет назад. Как отметил министр, определенная работа проводится не только в рамках реформ, направленных на улучшение качества услуг такси, но и вопросах грядущего изменения законодательства, которые позволят повысить уровень государственного регулирования данной отраслью, обеспечить граждан качественными услугами, а водителей – достойными условиями труда. Причем Азербайджан, по словам министра, – далеко не первая страна, взявшаяся за регуляцию деятельности агрегаторов. Лет десять назад услуга заказа такси или, как ее называют, «райдшеринг», не была отражена в законодательстве ни одной страны мира, поскольку представляла собой принципиально новую бизнес-модель. Но впоследствии структуры-регуляторы изучили этот бизнес и включили в законодательство соответствующие инструменты контроля. Причем одни страны предпочли мягкое регулирование, другие выбрали более жесткие подходы. В любом случае, в международной практике, в том числе в передовых странах, довольно часто встречается ситуация, когда регулятор ограничивает лицензии компаний, нарушающих местное законодательство.