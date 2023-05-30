Для сына Каддафи и Хафтара зеленый свет: идут в президенты Ливии

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам и «командующий Ливийской национальной армией» Халифа Хафтар смогут баллотироваться в президенты Ливии на предстоящих всеобщих выборах. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в объединенном комитете «6+6».

«Комитет «6+6» не будет исключать [возможность] выдвигать кандидатуры Сейфа аль-Ислама Каддафи и Халифы Хафтара на предстоящих выборах», - указали в комитете.

Минувшим днем комитет «6+6», заседания которого проходят в марокканском городе Бузника, пришел к консенсусу по одному из наиболее спорных вопросов между парламентом и ВГС - об участии в выборах профессиональных военных. Согласно информации источника, военнослужащие смогут выдвигать свои кандидатуры и в случае проигрыша вернуться к своей профессиональной деятельности.

Объединенный комитет также определил и сроки предстоящих в стране выборов: парламентские должны состояться в декабре нынешнего года, президентские - в январе 2024 года.

В середине мая спецпредставитель генсека ООН по Ливии, глава миссии организации по поддержке в Ливии Абдулай Батили заявил, что ни Сейф аль-Ислам, ни Хафтар не должны быть исключены из списков кандидатов на пост президента страны, если они изъявят желание баллотироваться на этот пост на всеобщих выборах.