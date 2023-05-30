Литва готова поделиться с Азербайджаном опытом в медстраховании

Согласно сообщению пресс-службы министерства, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул успешное сотрудничество между Азербайджаном и Литвой во многих сферах, в том числе в области здравоохранения и медицинской науки.

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с генеральным директором Государственного фонда медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Литовской Республики Гинтарасом Кацавичюсом.

Министр отметил, что с 2021 года в республике началось полноценное внедрение обязательного медицинского страхования (ОМС). По его словам, ОМС – это социальный проект, направленный на улучшение качества медицинского обслуживания населения и основанный на принципах солидарности.

Теймур Мусаев сказал, что Министерство здравоохранения поддерживает процесс внедрения ОМС. По его словам, план введения обязательного медицинского страхования предусматривает постепенное включение медицинских модулей в социальный пакет. Было отмечено, что в основе всех реформ лежит цифровизация системы здравоохранения, и внедрение обязательного медицинского страхования является частью этой системы. Наряду с этим, важными вопросами являются внедрение передовых медицинских технологий в систему здравоохранения и обеспечение доступа граждан к медицинским услугам. В этих направлениях в стране предпринимаются необходимые шаги.

Генеральный директор Государственного фонда медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Литовской Республики поблагодарил за теплый прием и выразил поддержку реформам, проводимым в системе здравоохранения Азербайджана. Гинтарас Кацавичюс также отметил, что Литва готова поделиться с Азербайджаном своим опытом по эффективному внедрению системы медицинского страхования.

В завершение встречи стороны договорились развивать сотрудничество.