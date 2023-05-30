Где находят приют жертвы бытового насилия
В последние годы по поручению президента Ильхама Алиева были предприняты важные шаги по расширению сферы оказания социальных услуг жертвам бытового насилия.
Как сообщили корреспонденту haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, многоплановая система, созданная входящим в министерство Агентством социальных услуг, стала базисной основой, на которой осуществляется поддержка и реабилитация жертв бытового насилия, а также оказываются различные услуги, связанные с их социальным восстановлением и интеграцией в общество.
В рамках «Национального плана деятельности по борьбе с бытовым насилием в Азербайджанской Республике на 2020-2023 годы», утвержденного распоряжением главы государства от 27 ноября 2020 года, Агентство социальных услуг осуществляет систематические меры по активному противодействию бытовому насилию.
В этом документе предусмотрены также меры по оказанию неотложной и всесторонней помощи жертвам бытового насилия и созданию инфраструктуры, соответствующей международным стандартам.
В 2021 году, согласно «Национальному плану деятельности», в одном из учреждений Агентства социальных услуг было создано специальное отделение реабилитации жертв бытового насилия, ставшее надежным прибежищем для них. Здесь жертвам насилия оказывают помощь, включая психосоциальную поддержку и консультационные услуги. Работа, в которой, помимо социальных работников, участвуют специалисты разных профилей, проводится в соответствии с индивидуальными планами. В частности, принимаются соответствующие меры для первичного медобследования жертв насилия, обеспечения их первой медицинской помощью, оценки эмоционального состояния жертв, защиты юридических прав и т.д.
Важно учесть, что в отделении созданы условия для проживания не только жертв бытового насилия, но и, в случае необходимости, членов их семей.
С момента открытия отделения реабилитационные услуги были оказаны более чем 160 лицам. Только в текущем году в отделение за помощью обратились 33 человека, включая десять родителей и 23 детей.
Для оперативного получения сведений о жертвах бытового насилия и незамедлительного вмешательства Агентством социальных услуг предусмотрено и второе направление работы – функционирующий 24 часа в сутки колл-центр «Гайгы», где работают социальные работники, правовые консультанты, психологи, социальные педагоги, медсестры и контролеры.
Для приема в отделение жертвы бытового насилия, а также представляющие их интересы родственники, законные представители, муниципалитеты, НПО и прочие лица, должны обратиться в органы исполнительной власти или полиции. Лица, нуждающиеся в защите от посягательств, могут быть приняты в отделение только после того, как факт применения к ним бытового насилия будет подтвержден социальными работниками.
Во всех мероприятиях и встречах, которые проводит Агентство, а также в распространяемых им сообщениях и видеороликах неизменно приводится информация о бытовом насилии, его видах, а также о различных контактах, ориентированных на оказание помощи жертвам бытового насилия.
Вся эта информация содержится также в изготовленных недавно Министерством труда и социальной помощи населению просветительских буклетах «Скажем НЕТ бытовому насилию!», которые волонтеры распространяют в центрах DOST.