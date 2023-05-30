Где находят приют жертвы бытового насилия

Как сообщили корреспонденту haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, многоплановая система, созданная входящим в министерство Агентством социальных услуг, стала базисной основой, на которой осуществляется поддержка и реабилитация жертв бытового насилия, а также оказываются различные услуги, связанные с их социальным восстановлением и интеграцией в общество.

В последние годы по поручению президента Ильхама Алиева были предприняты важные шаги по расширению сферы оказания социальных услуг жертвам бытового насилия.

В рамках «Национального плана деятельности по борьбе с бытовым насилием в Азербайджанской Республике на 2020-2023 годы», утвержденного распоряжением главы государства от 27 ноября 2020 года, Агентство социальных услуг осуществляет систематические меры по активному противодействию бытовому насилию.

В этом документе предусмотрены также меры по оказанию неотложной и всесторонней помощи жертвам бытового насилия и созданию инфраструктуры, соответствующей международным стандартам.

В 2021 году, согласно «Национальному плану деятельности», в одном из учреждений Агентства социальных услуг было создано специальное отделение реабилитации жертв бытового насилия, ставшее надежным прибежищем для них. Здесь жертвам насилия оказывают помощь, включая психосоциальную поддержку и консультационные услуги. Работа, в которой, помимо социальных работников, участвуют специалисты разных профилей, проводится в соответствии с индивидуальными планами. В частности, принимаются соответствующие меры для первичного медобследования жертв насилия, обеспечения их первой медицинской помощью, оценки эмоционального состояния жертв, защиты юридических прав и т.д.

Важно учесть, что в отделении созданы условия для проживания не только жертв бытового насилия, но и, в случае необходимости, членов их семей.

С момента открытия отделения реабилитационные услуги были оказаны более чем 160 лицам. Только в текущем году в отделение за помощью обратились 33 человека, включая десять родителей и 23 детей.