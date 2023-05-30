Forbes назвал самый дорогой футбольный клуб мира

Издание Forbes составило рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.

Возглавил рейтинг мадридский «Реал». По данным Forbes, стоимость испанского клуба составляет $6,07 млрд. На втором месте «Манчестер Юнайтед», стоимость которого оценивается в $6 млрд. Тройку самых дорогих клубов мира замкнула «Барселона» ($5,51 млрд). На четвертом месте находится «Ливерпуль» ($5,29 млрд). Замкнул пятерку «Манчестер Сити» ($4,99 млрд).

Также в список самых дорогих клубов вошли мюнхенская «Бавария» ($4,86 млрд), французский «Пари Сен-Жермен» ($4,21 млрд), лондонский «Челси» ($3,1 млрд), «Тоттенхэм» ($2,8 млрд) и лондонский «Арсенал» ($2,26 млрд).