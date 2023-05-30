Азербайджан и Россия «произвели обстоятельную сверку часов»

Состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Россией обсудили заместители министров иностранных дел Азербайджана и РФ - Халаф Халафов и Михаил Галузин. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном по итогам встречи.

«Предметно и в духе союзничества рассмотрены состояние и перспективы российско-азербайджанского сотрудничества, включая наиболее актуальные вопросы текущей повестки дня», - указали в российском дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что в ходе встречи была «произведена обстоятельная сверка часов» по некоторым региональным и международным сюжетам.

«В свете состоявшихся 25 мая в Москве на полях Высшего Евразийского экономического совета контактов лидеров России, Азербайджана и Армении особо акцентирована важность последовательной реализации всех достигнутых ими трехсторонних договоренностей», - подчеркнули в ведомстве.