Почему не сдетонировала взрывчатка на атаковавших Москву дронах?

Одной из причин, почему взрывчатка, которую несли атаковавшие Москву беспилотники, не сдетонировала, было то, что дроны не достигли нужных целей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов, изучивших обломки БПЛА.

Во вторник в Москве три дрона атаковали жилые дома — в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Взорвался только один из них, который врезался в дом в Новой Москве. Издание отмечает, что во время столкновения с многоэтажкой взрывчатка не сдетонировала или сдетонировала не полностью. А яркая вспышка, которую видели очевидцы, была результатом воспламенения паров бензина в разбитом двигателе беспилотника.

Два других дрона не взорвались вовсе, при том, что в доме на Профсоюзной в квартиру местных жителей влетела боевая часть беспилотника с боеприпасом, который используется для уничтожения забетонированных укрытий.

По данным Минобороны РФ, взрывчатка не сдетонировала, так как дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Вторая причина в том, что жилые дома не были изначальной целью беспилотников, утверждает «Коммерсант». Что именно планировалось взорвать с помощью дронов — неизвестно.