Сильный ветер и дожди в Гёйчае: есть погибшие
В Гёйчае из-за сильного ветра и проливных дождей сорваны крыши с домов, повалены деревья, автомобили оказались под упавшими деревьями, сообщает АПА.
Сильные дожди затопили торговые объекты в районе.
Кроме того, неблагоприятные погодные условия привели к человеческим жертвам. По предварительной информации, в результате сильного ветра в селах Мырты, Гарабаггал района погибли два человека. Один из них погиб из-за обрушения дерева на автомобиль, в котором он находился, а другой – под завалами рухнувшего дома.