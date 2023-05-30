«Защищает Европу»: Макрон призывает дать Украине «надежные» гарантии безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на форуме по безопасности Globsec в Братиславе, призвал Запад предоставить Украине «осязаемые и надежные» гарантии безопасности, сообщает AFP в среду, 31 мая.

По словам Макрона, Украина «сегодня защищает Европу». «Именно поэтому я выступаю за то, чтобы в ближайшие недели это стало предметом коллективных переговоров: предложить Украине материальные и надежные гарантии безопасности», - сказал Макрон.

По его словам, Украине можно предложить «что-то между безопасностью, обеспечиваемой Израилю, и полноценным членством» в НАТО.

«Сегодня нам нужно помочь Украине всеми средствами провести эффективное контрнаступление. Это то, что мы делаем в настоящее время. Мы должны активизировать наши усилия, потому что то, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, дает шанс даже для прочного мира», - заявил Макрон.