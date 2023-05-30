Под Бахмутом возобновились бои

Под Бахмутом и Лиманом возобновились боевые действия, сообщается в среду, 31 мая, в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россияне контролируют большую часть Бахмута. Под контролем ВСУ остаются окрестности на юго-западной части населенного пункта и вход в сам город.

«…Враг увеличил количество артиллерийских обстрелов. Количество обстрелов соразмерно с тем, когда были острейшие бои», - сказала замминистра обороны.

Маляр указала, что благодаря тому, что ВСУ заняли часть высот вокруг Бахмута, им успешно удается усложнять задачи россяинам.