Администрация Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов. В него, как сообщили в Пентагоне, вошли дроны и вооружение для них, а также снаряды для систем залпового огня HIMARS, зенитные ракеты для систем ПВО Patriot, самоходные системы противовоздушной обороны Avenger, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, танковые боеприпасы, неуправляемые авиационные ракеты Zuni, ракеты класса «воздух-воздух» с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow, противотанковое оружие, ракеты AIM-7 для ПВО, артиллерийские снаряды, более 30 миллионов патронов к стрелковому оружию...

Выделение нового пакета помощи происходит в довольно драматический период военного конфликта в Украине. Россия только в мае совершила 17 ракетных атак на Киев, пытаясь попасть по так называемым «центрам принятия решений». Украина уже несколько дней подряд отправляет десятки беспилотников, которые, как птицы по весне, летают над Москвой и Московской областью, а также поражают энергетические и прочие объекты в Краснодаре и Белгородской области.

В Вашингтоне не раскрывают деталей поставок дронов. За последний год США поставили Украине ряд беспилотников, как для разведки, так и нанесения ударов. Среди них, в частности, были два вида весьма эффективных дронов-камикадзе Switchblades.

Насколько можно судить из сообщений американских СМИ, эти дроны, произведенные в США, не были использованы для атак по территории России. До этого Вашингтон неоднократно предупреждал украинские власти о недопустимости ударов по российской территории американским оружием.

Белый дом стремился избежать некоей эскалации со стороны Владимира Путина, и ВСУ клятвенно пообещали не делать этого - все те «птички», которые порхают сейчас над Москвой и областью, украинского производства. Как сообщает агентство АР, это, скорее всего, самодельные дроны UJ –22, которые имеют дальность полета до 1 тысячи километров. Впрочем, американские спецслужбы не спешат признавать, что эти атаки совершены Украиной, и заявляют, что они по-прежнему «внимательно изучают» детали совершенных нападений, за которые Киев пока не берет ответственности.