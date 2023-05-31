США отправляют в Украину немыслимое вооружение наша корреспонденция
Администрация Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов. В него, как сообщили в Пентагоне, вошли дроны и вооружение для них, а также снаряды для систем залпового огня HIMARS, зенитные ракеты для систем ПВО Patriot, самоходные системы противовоздушной обороны Avenger, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, танковые боеприпасы, неуправляемые авиационные ракеты Zuni, ракеты класса «воздух-воздух» с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow, противотанковое оружие, ракеты AIM-7 для ПВО, артиллерийские снаряды, более 30 миллионов патронов к стрелковому оружию...
Список, как видим, впечатляющий.
Выделение нового пакета помощи происходит в довольно драматический период военного конфликта в Украине. Россия только в мае совершила 17 ракетных атак на Киев, пытаясь попасть по так называемым «центрам принятия решений». Украина уже несколько дней подряд отправляет десятки беспилотников, которые, как птицы по весне, летают над Москвой и Московской областью, а также поражают энергетические и прочие объекты в Краснодаре и Белгородской области.
В Вашингтоне не раскрывают деталей поставок дронов. За последний год США поставили Украине ряд беспилотников, как для разведки, так и нанесения ударов. Среди них, в частности, были два вида весьма эффективных дронов-камикадзе Switchblades.
Насколько можно судить из сообщений американских СМИ, эти дроны, произведенные в США, не были использованы для атак по территории России. До этого Вашингтон неоднократно предупреждал украинские власти о недопустимости ударов по российской территории американским оружием.
Белый дом стремился избежать некоей эскалации со стороны Владимира Путина, и ВСУ клятвенно пообещали не делать этого - все те «птички», которые порхают сейчас над Москвой и областью, украинского производства. Как сообщает агентство АР, это, скорее всего, самодельные дроны UJ –22, которые имеют дальность полета до 1 тысячи километров. Впрочем, американские спецслужбы не спешат признавать, что эти атаки совершены Украиной, и заявляют, что они по-прежнему «внимательно изучают» детали совершенных нападений, за которые Киев пока не берет ответственности.
Украину между тем поддержал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, который заявил в интервью телекомпании Sky News, что у Киева «есть законное право защищать свою территорию, но также есть и право наносить удары по территории России, чтобы подорвать ее потенциал для применения силы против соседней страны».
С новым американским пакетом общая военная помощь США Украине с февраля 2022 года составит 37,6 миллиарда долларов. Очередной пакет, как и предыдущие, сформирован путем так называемой presidential drawdown authority, которая разрешает Пентагону брать оружие со своих складов без согласования с Конгрессом и быстро отправлять его в Украину.
Но это еще не все сюрпризы, которые Белый дом приготовил Москве. Выступая в понедельник перед репортерами на лужайке Белого дома, президент Джо Байден впервые признал возможность предоставления Украине баллистических ракет класса «земля-земля», известных под аббревиатурой ATACMS.
Журнал Newsweek пишет, что Байден не дал конкретного утвердительного ответа, но сказал, что «этот вопрос изучается». До этого глава Белого дома неоднократно отрицал возможность отправки таких ракет Украине, опять же из-за опасений эскалации со стороны России.
ATACMS уже много месяцев умоляют передать им украинские военные. Имеющие дальность стрельбы до 300 километров, эти ракеты будут способны поражать командные пункты, склады с оружием и с сосредоточением живой силы в глубине обороны противника. Это, как предполагают американские военные эксперты, станет новым game changer - изменяющим правила игры фактором на поле боя, вторым после поставок систем HIMARS.
По всему, дело сдвинулось с мертвой точки.
Бен Ходжес, бывший главнокомандующий силами США в Европе и наиболее активный сторонник помощи Украине, убежден, что Белый дом неизбежно начнет поставлять ATACMS Украине в самое ближайшее время. «Это просто сводит с ума, то, что, будучи такими слишком осторожными и неторопливыми, мы лишь продлеваем войну», - сказал он Newsweek.