Европейские и некоторые другие страны уже «по уши» влезли в «конфликт» в Украине, и рано или поздно им придется отвечать перед своими народами, потому что «негативных последствий» избежать не удастся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Рано или поздно европейским государствам и тем, кто уже активно, по уши влез в этот конфликт придется задуматься и придется отвечать перед своими народами, зачем они это делают. Потому что избежать негативных последствий у них не получится», - заявил представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

Так Песков ответил на высказывания о «легитимности ударов Украины украинским оружием по России».

Песков также сказал, что страны Европы якобы уже сейчас ощущают на себе экономические последствия от того, что поддерживают Киев.

«Негативные последствия они переживают уже сейчас в экономическом плане. Мы знаем, что на прошлой неделе ФРГ официально вошла в рецессию, инфляция устойчиво превышает 7%, то есть каждый год на 7% «бюргеры» становятся беднее и каждый год на 7% они меньше зарабатывают», - заметил он, отвечая на вопросы журналиста.