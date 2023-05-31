Макрон считает, что Путина нельзя арестовывать: еще будет нужен

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что президента РФ Владимира Путина нельзя арестовывать, так как с ним еще нужно будет вести мирные переговоры. Об этом Макрон заявил в Братиславе на геополитическом форуме Globsec, пишет The Guardian.

«Если через несколько месяцев у нас появится окно для переговоров, вопрос будет стоять между судом и переговорами. Вам придется вести переговоры с лидерами, которых вы имеете де-факто, и я думаю, что переговоры будут в приоритете», - считает французский президент.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путина. Выдача ордера означает, что президента России могут арестовать, если он поедет в любую страну, которая является членом МУС. По данным суда, Путин «предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». В том же подозревают и омбудсмена. Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что ордер на арест президента РФ Владимира Путина выдан пожизненно.