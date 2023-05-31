Сможет ли Эрдоган помирить Сербию и Косово?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонные переговоры с сербским коллегой Александаром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти, в ходе которых пообещал сторонам помощь в урегулировании ситуации на севере Косово.

«В ходе переговоров, на которых также обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, президент Эрдоган, касаясь событий на севере Косово, заявил, что единственным способом установления прочного мира и стабильности в регионе является достижение прогресса при помощи диалога. Президент Эрдоган заявил, что Турция готова внести свой вклад в процесс [установления] диалога», - цитирует ТАСС заявление канцелярии турецкого лидера.